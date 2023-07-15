أسعار الذهب اليوم السبت 15 يوليو 2023

السبت 15/يوليو/2023 - 08:56 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر بعد تراجعها أمس 5 جنيهات مع ختام التعاملات في محلات الصاغة .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2185 جنيها للبيع و2195 جنيها للشراء، وعيار 24 حوالي 2498 جنيها للبيع و2905 للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 1873 جنيها للبيع و1881 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1457 جنيها للبيع و1463 جنيها للشراء.

سجل سعر كيلو الذهب 2.5 مليون جنيه للبيع و2.51 مليون جنيه للشراء ، وصل سعر أوقية الذهب الي نحو 77.7 ألف جنيه للبيع و78.02 مليون جنيه للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و17.51 ألف جنيه للشراء.