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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 15 يوليو 2023

أسعار الذهب فى الصاغة
أسعار الذهب فى الصاغة
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استقرت أسعار الذهب في مصر بعد تراجعها أمس 5 جنيهات مع ختام التعاملات في محلات الصاغة .
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2185 جنيها للبيع و2195 جنيها للشراء، وعيار 24 حوالي 2498 جنيها للبيع و2905 للشراء.
ووصل سعر عيار 18 نحو 1873 جنيها  للبيع و1881 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1457 جنيها للبيع و1463 جنيها للشراء.
سجل سعر كيلو الذهب 2.5 مليون جنيه للبيع و2.51 مليون جنيه للشراء ، وصل سعر أوقية الذهب الي نحو 77.7 ألف جنيه للبيع و78.02 مليون جنيه للشراء .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و17.51 ألف جنيه للشراء.

اسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم جنيه الذهب