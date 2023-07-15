بالأسماء.. إصابة 22 في حادث انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي الغربي

أُصيب 22 شخصًا بإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي الغربي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية مارينا 3، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 22 مصابًا إثر حادث انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي الغربي.

المصابون هم:

1_ صابر محمود محمد 45 البحيره كسر مفتوح بالساق اليمني.

2_ محمد محمود غياتي 43 البحيره حرح باليد اليسرى وكدمات وسحجات.

3_ محمود محمد محمود 9 البحيره جرح وكسر متهتك بالذراع الأيسر.

4_ هنا كارم محمود 5 البحيره جرح متهتك بالساق اليمني.

5_ سهام حسن محمد 35 البحيره كدمه بالظهر.

6_ نهي محمد سليمان 38 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

7_ كارم محمود غياتي 47 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

8 الاء محمود حسن 12 البحيره جرح بالظهر.

9_ أسماء محمود محمد 35 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

10_ محمد وائل محمود 11 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

11_ رضوي محمد محمود 15 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

12_ رحمه محمد محمود 15 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

13_ عمر كارم محمود 13 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

14_ رحاب عبدالحميد عبدربه 33 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

15_ شروق صابر محمود 13 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

16_ احمد محمد حسين 11 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

17_ دينا صابر محمود 6 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

18_ محمد محمود حسين 10 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

19_ محمود حسن بيومي 42 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

20 _ اسماء وائل محمود 11 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

21 _ شهد وائل محمود 12 البحيره كدمات وسحجات بالجسم

22_ عمر كارم محمود 8 البحيره كدمات وسحجات بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.