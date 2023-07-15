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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 22 في حادث انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي الغربي

مستشفى العلمين النموذجي
مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح
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أُصيب 22 شخصًا بإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي الغربي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية مارينا 3، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم. 

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 22 مصابًا إثر حادث انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي الغربي. 

المصابون هم:

1_ صابر محمود محمد 45 البحيره كسر مفتوح بالساق اليمني. 
2_ محمد محمود غياتي 43 البحيره حرح باليد اليسرى وكدمات وسحجات. 
3_ محمود محمد محمود  9 البحيره جرح وكسر متهتك بالذراع الأيسر. 
4_ هنا كارم محمود  5 البحيره جرح متهتك بالساق اليمني. 
5_ سهام حسن محمد  35 البحيره كدمه بالظهر. 
6_ نهي محمد سليمان  38 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
7_ كارم محمود غياتي  47 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
8 الاء محمود حسن  12 البحيره جرح بالظهر. 
9_ أسماء محمود محمد  35 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
10_ محمد وائل محمود  11 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
11_ رضوي محمد محمود  15 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
12_ رحمه محمد محمود  15 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
13_ عمر كارم محمود  13 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
14_ رحاب عبدالحميد عبدربه  33 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
15_ شروق صابر محمود  13 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
16_ احمد محمد حسين  11 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
17_ دينا صابر محمود  6 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
18_ محمد محمود حسين  10 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
19_  محمود حسن بيومي  42 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
20 _ اسماء وائل محمود  11 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
21 _ شهد وائل محمود  12 البحيره كدمات وسحجات بالجسم 
22_ عمر كارم محمود  8 البحيره كدمات وسحجات بالجسم. 

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

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