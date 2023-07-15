إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق يوم الجمعة، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ستة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، إثر اعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، على مسيرة مناهضة للاستيطان، نظمت في بلدة كفر قدوم بقلقيلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بالإعدتداء بالرصاص والقنابل الغازية، على مسيرة نظمت في قرية أم صفا غرب رام الله، للتنديد بمخططات الاحتلال، التي تهدف لإقامة منشآت استيطانية على أراضي القرية، مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وفي أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت باعتقلت ١١ فلسطينيًا منذ مساء أمس.