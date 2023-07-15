مكافآت خاصة في الداخلية بعد البقاء في الدوري ومفاوضات مع «عبد العال» للاستمرار

أكد اللواء عثمان الدسوقى، مدير الكرة بنادي الداخلية علي صرف مكافآت مالية خاصة للاعبين بعد البقاء فى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الأخير من عمر مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين وهزيمة المحلة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.



وأضاف مدير الكرة فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن هناك جلسة قريبة بين مجلس الإدارة والمدير الفني للفريق علاء عبد العال من أجل استمراره مع الفريق فى الموسم المقبل حيث أن عقده كان لمدة 6 شهور وانتهي مع نهاية الدوري.



ووجه مدير الكرة الشكر للجهاز الفني واللاعبين على المجهود الكبير والروح القتالية وانتزاع الثلاث نقاط من فريق أسوان القوي على ملعبه ووسط جمهوره وضمان البقاء بالدوري الممتاز .



ومن جانبه أعرب علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية عن سعادته البالغة ببقاء الفريق فى بطولة الدوري العام الممتاز بعد خطف بطاقة البقاء فى الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء أمام أسوان بالفوز خارج الديار بأربعة أهداف مقابل هدفين .



وقال عبد العال، إنه تسلم المسؤولية فى نهاية شهر يناير قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وتم جلب محمد رمضان وعبد الرحمن البنوبي وأحمد عبد الرسول وكريم يحيى.



واعترف عبد العال، أن التوفيق حالفه فى تسديدتى دلسون كاموني مهاجم أسوان بعد ارتدت تسديدته من العارضة والقائم، ليعوضه الله عن الهزيمة أمام الإسماعيلي .



وأكد المدير الفني لفريق الداخلية، أن بعد عودة أسوان والتعادل بهدفين لكل فريق لم يجد أمامه سوى الدفع بمحمد رمضان، بجوار عبد الرحمن البنوبي ورشيد أحمد.

وأعرب عبد العال، عن حزنه لهبوط غزل المحلة وأسوان موجها التحية إلى فريق الحدود بقيادة محمد مكى، مشيرًا إلى كان حزين بعد التعادل مع الحدود لكن أثبت الفريق العسكري أنه لا يلعب لصالح أحد.

وأكد المدير الفني لفريق الداخلية، إنه يتمنى بقاء عبد الرحمن البنوبي، المعار من سيراميكا كليوباترا، مع الداخلية، حتى لايعود إلى دكة الإحتياطي مشيرا إلى البنوبى احد أبناؤه وإكتشافه عندما كان يتولي تدريب بتروجت ، كما أعرب عن أمله فى الإبقاء على سمير فكري

وأسدل مساء أمس الجمعة، الستار على منافسات الدوري المصري موسم 2022- 2023، باكتمال عقد الهابطين رسميًا للدرجة الثانية، بعد تأكد هبوط ناديي غزل المحلة وأسوانً برفقة حرس الحدود

وشهدت منافسات منافسات الجولة الأخيرة معرفة هوية الفريقين الهابطينن إلى دوري الدرجة الثانية بجانب حرس الحدود، بعد سقوط المحلة أمام حرس الحدود وأسوان على يد الداخلية.

وانتزع الداخلية، تحت قيادة رضا عبد العال، فوزًا قاتلاً على حساب أسوان في مباراة مثيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن الداخلية من اقتناص فوز دراماتيكي، مع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء، بتسجيل الهدف الثالث عن طريق عبدالرحمن البانوني، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع عن طريق رشيد أحمد.



الفوز رفع رصيد الداخلية رصيده من إلى 35 في المركز الخامس عشر، ويضمن البقاء بشكل رسمي، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 33 بالمركز الـ 16 ليتأكد هبوطه رسميًا للدرجة الثانية.

وتلقى غزل المحلة هزيمة بهدفين مقابل هدف، على يد حرس الحدود، ليتجمد رصيد زعيم الفلاحين عند النقطة 33 في المركز الـ17، ليتأكد هبوطه رسميًا رفقة أسوان وحرس الحدود.