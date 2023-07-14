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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدًا .. بدء التسجيل لاختبارات قدرات جامعة الأزهر

د سلامة داوود رئيس
د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر
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تبدأ جامعة الأزهر غدًا السبت بدء التسجيل لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وأعلنت أن التقديم لاختبارات القدرات ستكون من خلال الرابط https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

وسيكون الرابط متاح لمدة أسبوعين للتسجيل للطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة الأزهر. 

وأعلن د محمد الشربيني  نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الكليات التي يشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات تشمل كليات: القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية-  التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.

اختبار القدرات الخدمة الاجتماعية الدعوة الإسلامية القرآن الكريم رئيس جامعة الأزهر