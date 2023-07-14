غدًا .. بدء التسجيل لاختبارات قدرات جامعة الأزهر

تبدأ جامعة الأزهر غدًا السبت بدء التسجيل لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وأعلنت أن التقديم لاختبارات القدرات ستكون من خلال الرابط https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

وسيكون الرابط متاح لمدة أسبوعين للتسجيل للطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة الأزهر.

وأعلن د محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الكليات التي يشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات تشمل كليات: القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية- التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.