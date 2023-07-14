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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد / حديث الجمعة.. الصلاة نور من الله للعباد

الشيخ عصام شاكر
الشيخ عصام شاكر
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تقدم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج "حديث الجمعة"، والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الفرد والمجتمع.

تناولت حلقة اليوم التي يقدمها الدكتور  عصام شاكر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الصلاة وفضلها في الإسلام ومكانتها الحقيقية التي لا بد أن يتمسك بها الإنسان المسلم.

https://youtu.be/-99o_uylWYM

يذكر أنه يعرض عبر موقع البوابة نيوز، حلقة كل يوم جمعة، بالتنسيق مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تتناول المواضيع الشائكة والفتاوى التي تهم جميع المسلمين.

 

الجمعة البوابة الصلاة الأزهر حديث الجمعة