شاهد / حديث الجمعة.. الصلاة نور من الله للعباد

تقدم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج "حديث الجمعة"، والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الفرد والمجتمع.

تناولت حلقة اليوم التي يقدمها الدكتور عصام شاكر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الصلاة وفضلها في الإسلام ومكانتها الحقيقية التي لا بد أن يتمسك بها الإنسان المسلم.

https://youtu.be/-99o_uylWYM

يذكر أنه يعرض عبر موقع البوابة نيوز، حلقة كل يوم جمعة، بالتنسيق مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تتناول المواضيع الشائكة والفتاوى التي تهم جميع المسلمين.