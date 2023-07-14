روسيا: قوات كييف تستخدم معدات محطمة في زابوروجيه لتجاوز حقول الألغام

ذكر الجيش الروسي أن قوات نظام كييف تستخدم معدات محطمة في مقاطعة زابوروجيه لتطهير حقول الألغام، وعلى الرغم من ذلك لم تصل إلى أهدافها في أي من الاتجاهات.

وقال قائد سرية في الجيش الروسي اليوم الجمعة "يقوم الأوكرانيون بدفع المعدات المدمرة والمتضررة بمساعدة المركبات المدرعة، التي لا تزال صالحة للخدمة لتطهير حقول الألغام".

وأضاف: "على سبيل المثال، تمر مركبة واحدة محطمة بحقول الألغام، ويتم تفجيرها ودفعها ببساطة من الخلف عبر باقي حقول الألغام".

وأشار إلى أن محاولات الاختراق تتم بشكل رئيسي في الليل، ومؤخرا بدأت العمل خلال النهار وفي الصباح الباكر، وعلى الرغم من ذلك لم تصل قوات نظام كييف إلى أهدافها في أي من الاتجاهات.

وأكد أن "العوامل الطبيعية ووفرة الألغام المضادة للأفراد تعيق الأوكرانيين، لذلك من الصعب جدا المرور عبر الغابات الكثيفة وحقول الألغام".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إنه منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر أوكرانيا أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.