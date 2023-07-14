السيطرة على حريق التهم شقتين في هضبة الأهرام| صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع امتدت إلي الطابق الخامس بالبوابة الأولي بشارع جاردينيا بهضبة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.
تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع امتدت إلي الطابق الخامس بالبوابة الأولي بشارع جاردينيا بهضبة الأهرام بدائرة القسم
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.