سينما الهناجر تعرض «حجر إيجابى» و«يوم طلعتله شمس».. وتنظم حفلًا لعازفة هارب عالمية بدار الأوبرا

الجمعة 14/يوليو/2023 - 07:49 م

تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما في السابعة مساء السبت المقبل.

ويعرض الفيلم الروائي "حجر إيجابي" بطولة الفنان محمد رياض، عصام شاهين، عمر رياض، تأليف عمر رياض، وإخراج علي الشربيني، وتدور أحداثه حول تحول مقابلة صداقة بين الدكتور مراد والطبيب إلى جلسة علاج، ويكتشف حمزة سبب مرض صديقه مراد ويبدأ في رحلة علاجه بعد علمه بإصابته بمرض النكران (نكرانه لوفاة ابنه) ويكتشف حمزه أن هناك خيوطا وثلاثة أشخاص ساعدوا في علاج وتحسن حالة صديقه النفسية.

كما تعرض سينما الهناجر الفيلم التسجيلي "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة حول مهنة الصيد. يعقب عرض الأفلام ندوة بحضور النجم محمد رياض وصناع الأفلام، يديرها الكاتب الصحفىي والناقد الفني أحمد سعد الدين.

كما تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، تحييه عازفة الهارب العالمية منال محيي الدين وفرقتها أنامل شرقية، في الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل على المسرح المكشوف بالأوبرا.

وذكرت دار الأوبرا المصرية أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مختارات من أشهر المؤلفات العربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب منها:"كلمة حلوة، لونجا رياض، نسم علينا الهوى، رقصة عزيزة، يمامة بيضا، تيمة حب، ميس الريم، اخر ايام الصيفية، بانوراما من أعمال أسمهان وبليغ حمدي" وغيرها من المؤلفات إلى جانب عدد من المؤلفات العالمية.

ونوهت الأوبرا إلى أن منال محيي الدين نشأت في أسرة فنية، وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة، التحقت بمعهد الكونسرفتوار، وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز، ثم حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقى، وتعد أول عازفة هارب منفرد في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام ١٩٩١، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها، وكونت جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.