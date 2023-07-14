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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عاطل يقتل شاب بآلة حادة بالقليوبية 

المجني عليه
المجني عليه
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لقي شاب مصرعه على يد عاطل، إثر طعنة بآلة حادة بالبطن، بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، وجرى ضبط المتهم، ونقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب يدعى "أدهم. ر" 22 سنة، عامل مقيم دائرة القسم، وبه طعنة بالبطن أودت بحياته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وجرى ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتواصل أجهزة الأمن بقسم أول بنها كشف تفاصيل الواقعة وملابساتها.

العثور على جثة لقي شاب مصرعه محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية