تعرف على نشاط "الفنون الشعبية" خلال الموسم الصيفي

يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، نشاطا فنيا خلال الموسم الصيفي 2023 بمختلف المسارح التابعة للبيت، حيث يقدم عروضا مسرحية وحفلات غنائية واستعراضية على مسرح البالون، ومسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، ومسرح وسيرك مدينة جمصة، وسيرك مدينة العريش، والسيرك القومي بالعجوزة وقاعة صلاح جاهين بالبالون.

يقام على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، 3 عروض فنية تبدأ بفرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، في الفترة من 14 حتى 28 يوليو الجاري، يعقبها برنامج الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان هانى النابلسي بداية من 30 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس المقبل.

ويعود من جديد لجمهور الإسكندرية العرض الغنائي الاستعراضي فنان الشعب "سيد درويش"، بداية من 16 حتى 30 أغسطس المقبل.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان ماهر عبيد، ومن بطولة كل من: محمد عادل، ولقاء سويدان، وآخرون، وإخراج أشرف عزب.

ويواصل سيرك ومسرح جمصة والعريش، عروض السيرك القومي بقيادة المخرج وليد طه، وتتألق على مسرح جمصة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، في الفترة من 10 حتى 24 يوليو الجاري.

وفي القاهرة يواصل السيرك القومى، والفرقة القومية للفنون الشعبية، تقديم حفلاتهم بنجاح.

في حين ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يوليو الجاري، احتفالية بمناسبة رأس السنة الهجرية وتحييها شعبة الإنشاد الديني، على مسرح البالون بالعجوزة، والتي تقدم باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية.

كما تجرى حاليا بروفات لعروض غنائية استعراضية استعدادا لتقديمها قريبا، على خشبة مسرح البالون، وقاعة صلاح جاهين.