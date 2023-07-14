ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مستشفى بالعجوزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 


تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول حريق نشب بمستشفى بالعجوزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق. 
كان المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مستشفى بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وجري السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اثار الحريق السيطرة على الحريق المعمل الجنائي النيابة العامة بشمال الجيزة