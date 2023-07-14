المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مستشفى بالعجوزة



تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول حريق نشب بمستشفى بالعجوزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق.

كان المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مستشفى بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وجري السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.