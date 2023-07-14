بالصور.. ضبط طن أغذية ومشروبات فاسدة بحملة مكبرة في دهب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء ، حملة مكبرة في مدينة دهب، جرى خلالها المرور على ٣٠ منشأة أسفرت عن تحرير 27 محضر نظافة وتحرير 26 محضر لعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية كما جرى تحرير 3 محاضر ضبط لكمية أغذية ومشروبات بلغ وزنها 805 كيلو جرام و 175 لتر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالي محاضر بلغت 56 محضر ، كما تم اعدام 162 كيلو و 52 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وبها تغير بالخواص الطبيعية.

تراس الحملة مصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وبعضوية كلاً من الدكتور حسن العشرى مدير إدارة دهب وأحمد فتحى و محمود سعيد مشرفي الأغذية بالمديرية و أحمد اسماعيل مفتش أغذية شرم الشيخ وهانى عادل مفتش أغذية دهب.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات مستمرة لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.

جاءت الحملة في ضوء حملة 100 يوم صحة تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطني المدينة وزوارها ، وبناءا على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة ، وتحت اشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي.

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