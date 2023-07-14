هونغ كونغ: أكثر من 300 شاب كاثوليكي يشاركون في الأيام العالمية للشبيبة

يشارك أكثر من 300 شاب من أبرشية هونغ كونغ في الأيام العالمية للشبيبة في لشبونة، البرتغال (من 1 اغسطس حتى السادس منه)، بحسب ما أفاد موقع الفاتيكان.

سيتمّ تنظيمهم ضمن 14 مجموعة، بقيادة الأب فروكتووزو لوبيز مارتن، مرسلين من غوادالوبي، وهو رئيس اللجنة الأبرشية لراعوية الشبيبة. وسينضمّ إلى الوفد العديد من الكهنة الذين سيكونون المرشدين الروحيين لجماعات الشبيبة.

في خلال الليتورجيا التي سيتم الاحتفال في الكاتدرائية، بمبادرة من اللجنة الأبرشية لراعوية الشبيبة، أوكل أسقف هونغ كونغ والكاردينال المستقبلي ستيفن شو سويان إلى الشبيبة “مهمة التبشير داعيًا إياهم إلى المشاركة في الأيام العالمية للشبيبة، بقلب منفتح.

وفي خلال هذه الليتورجيا، عبّر 14 قائدًا من مجموعات الشبيبة أمام المذبح بطلب منهم عن رغبتهم بالتعلّم من مريم العذراء الجهوزية والتواضع في تتميم مشيئة الربّ، بحسب ما أفاد المصدر نفسه.

في البرتغال، سيشارك شبيبة هونغ كونغ برياضة روحية ودورات تنشئة للتحضير للقاء مع البابا والشبيبة في العالم أجمع. يشمل برنامج الرحلة حجًا من 100 كلم على درب القديس يعقوب، على طول الدرب المؤدية إلى سان جاك دو كومبوستيل في إسبانيا. سيزور الشبيبة العديد من الأديرة في فرنسا وأبرشية إيسين في ألمانيا.

بحسب الإحصاءات الأخيرة التي نشرها الموقع الرسمي في أبرشية هونغ كونغ، يوجد 395 ألف كاثوليك على أرض الأبرشية، من أصل عدد إجمالي 7291600 شخص (بحسب معطيات 31 آغسطي 2022).