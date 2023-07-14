مصدر في الأهلي يكشف آخر تطورات ملف استعادة محمد شكري

كشف مصدر داخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي، ان النادي لم يخطر حتى الآن فريق سيراميكا كليوباترا بعودة محمد شكري ظهير ايسر الفريق إلى الأهلي.

وشدد المصدر لـ"البوابة نيوز"، على أن لجنة التخطيط في النادي برئاسة محسن صالح، تؤيد فكرة استعادة محمد شكري لاعب الفريق السابق المنضم في بداية الموسم الجاري لسيراميكا كليوباترا، ليكون بديلًا للتونسي علي معلول.

ويوجد بند في عقد انتقال شكري، لسيراميكا كليوباترا، بأحقية الأهلي في استعادة اللاعب مقابل أكثر من ٨ مليون جنيه.

وشدد المصدر على ان النادي لم يستقر بشكل نهائي حتى الان على عودة شكري وينتظر رأي المدير الفني مارسيل كولر في هذا الامر، قبل دفع المبلغ المنصوص عليه في العقد واستعادة شكري بشكل رسمي.