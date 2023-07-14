"تعليم القاهرة" تستعد لامتحانات الدور الثاني

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية الـ٣٣ التابعة لها ومدارسها لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والتى تنطلق غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥.

وتابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، استعداد المدارس مقار اللجان الامتحانية، حيث أنهت الإدارات كافة استعداداتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة الامتحانات.

كما أكد "موسى" على الإنضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان والتيسير عليهم .

وشدد على عدم اصطحاب المحمول، مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أولا بأول، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة.

وأشار إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها مع الإدارات التعليمية على مدار اللحظة.

وأوصى مدير تعليم القاهرة مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على اللجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات وتوفير جميع سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب .

وصرح مدير المديرية بأن الإمتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ .



أما طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ .

النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين ٢٠٢٣/٧/٢٤حتى الإثنين ٢٠٢٣/٧/٣١.

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين ٢٠٢٣/٧/٢٤حتى الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١

النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى الإثنين ٢٠٢٣/٧/٣١.

النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلاب.