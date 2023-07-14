الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وحذرت من ارتفاع درجات الحرارة وتوخي الحذر بالبعد عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، ويسود الطقس حالة من رطوبة الجو خلال اليوم.

وأوضحت مذيعة فضائية "إكسترا نيوز" ببرنامج “هذا الصباح”، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة.

وأضافت، أن الطقس سيكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وجنوب سيناء، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 36 للعظمى والصغرى 25 درجة

العاصمة الإدارية 34 للعظمى 24 للصغرى

الإسكندرية 32 للعظمى 24 للصغرى

العلمين الجديدة 30 للعظمى 23 للصغرى

6 أكتوبر 37 للعظمى 26 للصغرى

السلوم 31 للعظمى 21 للصغرى

دمياط 29 للعظمى 22 للصغرى

بورسعيد 34 للعظمى 24 للصغرى

سوهاج 40 للعظمى 26 للصغرى

المنصورة 33 للعظمى 23 للصغرى

الإسماعيلية 37 للعظمى 24 للصغرى

السويس 35 للعظمى 23 للصغرى

شرم الشيخ 39 للعظمى 29 للصغرى

رفح 29 للعظمى 22 للصغرى

طابا 35 للعظمى 25 للصغرى

بني سويف 36 للعظمى 25 للصغرى

الغردقة 39 للعظمى 29 للصغرى

الفيوم 35 للعظمى 24 للصغرى

أسيوط 37 للعظمى 26 للصغرى

الوادي الجديد 40 للعظمى 27 للصغرى

أسوان 43 للعظمى 29 للصغرى

حلايب 35 للعظمى 28 للصغرى

https://www.youtube.com/watch?v=aqfHDz2Jmvk