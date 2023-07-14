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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تبدأ مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صباح الجارح، غدا السبت، الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين الماشيه من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والتي تستمر لمده شهرين في جميع الوحدات البيطرية البالغ عددها 22 وحدة، ومن خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية والتى تستهدف تحصين نحو 145 ألف رأس ماشية وأغنام.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

 أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين والمزارعين وحائزى الثروة الحيوانية.

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