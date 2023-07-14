تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، التي تشهدها ملاعب العالم في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الـ 34 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان X الداخلية – 8.30 مساء – ONTime Sports
حرس الحدود X غزل المحلة – 8.30 مساء - ONTime Sports
البنك الأهلي X فيوتشر – 8.30 مساء - ONTime Sports
بيراميدز X طلائع الجيش – 8.30 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات استعدادات الأندية السعودية
فولفسبورج X الهلال السعودي – 7 مساء
فارينزي البرتغالي X النصر السعودي – 10.30 مساء
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. 4 مباريات بالدوري المصري والهلال السعودي يلتقي فولفسبورج وديا
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، التي تشهدها ملاعب العالم في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الـ 34 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023.
تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، التي تشهدها ملاعب العالم في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الـ 34 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023.