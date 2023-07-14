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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. 4 مباريات بالدوري المصري والهلال السعودي يلتقي فولفسبورج وديا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، التي تشهدها ملاعب العالم في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الـ 34 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان X الداخلية – 8.30 مساء – ONTime Sports
حرس الحدود X غزل المحلة – 8.30 مساء - ONTime Sports
البنك الأهلي X فيوتشر – 8.30 مساء - ONTime Sports
بيراميدز X طلائع الجيش – 8.30 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات استعدادات الأندية السعودية
فولفسبورج X الهلال السعودي – 7 مساء
فارينزي البرتغالي X النصر السعودي – 10.30 مساء

فولفسبورج الدوري المصري تشاهدون اليوم مباريات