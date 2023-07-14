تشاهدون اليوم.. 4 مباريات بالدوري المصري والهلال السعودي يلتقي فولفسبورج وديا

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، التي تشهدها ملاعب العالم في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الـ 34 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان X الداخلية – 8.30 مساء – ONTime Sports

حرس الحدود X غزل المحلة – 8.30 مساء - ONTime Sports

البنك الأهلي X فيوتشر – 8.30 مساء - ONTime Sports

بيراميدز X طلائع الجيش – 8.30 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات استعدادات الأندية السعودية

فولفسبورج X الهلال السعودي – 7 مساء

فارينزي البرتغالي X النصر السعودي – 10.30 مساء