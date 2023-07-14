اتحاد الكرة يقرر تجميد مسابقة كأس مصر قبل مرحلة نصف النهائي

قرر اتحاد الكرة تجميد مسابقة كأس مصر، بعد الانتهاء مع المباراتين المؤجلتين في دور الـ16 ودور الثمانية، حيث قرر الاتحاد استكمال المسابقة رسميا بعد انطلاق الدوري الموسم المقبل والمقرر له في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.



ويتبقى في مسابقة كأس مصر مباراة من دور الـ16 طرفيها الأهلي والداخلية، وتحدد لها يوم 30 يوليو الجاري، والفائز منهما سيقابل المصري البورسعيدي في دور الثمانية، على أن يتأهل الفائز للمربع الذهبي ويواجه إنبي المتأهل في وقت سابق لهذا الدور.



وينتظر أن تلعب مباراة إنبي مع الفريق الذي يصل لهذا الدور من الداخلية أو المصري أو الأهلي، والمباراة الثانية التي طرفيها الزمالك وبيراميدز بعد انطلاق الموسم الجديد، نظرا لصعوبة إقامة المباريات في فترة التوقف للتحضير والإعداد للموسم الجديد.



وحسم الزمالك تأهله لدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الحالي، بعد فوزه على حساب نظيره المقاولون العرب في الدور ربع النهائي بسداسية مقابل هدف، بينما تأهل فريق بيراميدز لنفس الدور عقب فوزه على حساب نظيره البنك في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة بثلاثية دون رد، وعلى الجهة الأخرى تأهل إنبي لهذا الدور بعد تخطي النجوم في دور الثمانية.