ماس كهربائي السبب.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مستشفى بالمهندسين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الادلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مستشفى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين، ورفع الاثار المادية للحريق للوقوف على اسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحريق لمعرفة أسبابه.

وتبين من خلال تقرير الادلة الجنائية ان الحريق نشب داخل مستشفى رسالة بالميدان، وان السبب وراءه هو حدوث ماس كهربي وخلف وراءه احتراق بعض محتويات المستشفى، قبل ان ينجح رجال الحماية المدينة من السيطرة عليه، وان لم يخلف وراءه اصابات بشرية.

كان المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مستشفى بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وجار السيطرة على الحريق.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.