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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة ترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس السماح لوزارة الدفاع (بنتاجون) بإرسال ما يصل إلى 3 آلاف من قوات الاحتياط إلى أوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أنه بموجب التفويض الجديد، سيكون جنود الاحتياط جزءًا من عملية "العزم الأطلسي"، وهي عمليات الانتشار الدورية المستمرة التي تعزز تواجد حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجناحه الشرقي، وأن الأمر التنفيذي الموقع حديثًا يحدد عملية "العزم الأطلسي -Atlantic Resolve" كعملية طارئة تمنح جنود الاحتياط نفس المزايا التي يتمتع بها أعضاء الخدمة الفعلية.
ولفتت القناة إلى أن القوات الأمريكية لا تشارك بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا لأن كييف ليست عضوًا حاليًا في حلف الناتو.
يُشار إلى أنه لدى الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف جندي في أوروبا، وهو رقم زاد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

الولايات المتحدة 3 آلاف جندي أوروبا جو بايدن