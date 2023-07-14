«لا تستفز الخصم».. أوسوريو يلقن مدافع الأهلي درسًا في الروح الرياضية

لقن الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، محمد عبد المنعم مدافع الأهلي درسًا في كرة القدم وذلك من خلال تصريحات إعلامية قوية أدلى بها عقب مباراة الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 4-1 في الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال أوسوريو لـ" عبد المنعم "، المطلوب منك كلاعب كرة قدم أن تهزم المنافس بشرف، لكن لا تقوم باستفزازه لأن ذلك سلوك غير رياضي وغير محترم.

أضاف أوسوريو، منذ أسبوعين فقط، حققنا الفوز على المقاولون العرب في ربع نهائي الكأس بنتيجة 6-1، وقام إبراهيم نداي بالسخرية واستفزاز لاعبي المقاولون، رفضت تصرفه وقمت بتعنيفه خلال اللقاء وعقب اللقاء، ثم تقدمت باعتذار إلى مدرب المقاولون، ثم ذهبت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة وبدأت حديثي بالاعتذار لكل لاعبي المقاولون والجهاز الفني، لأنها كرة قدم ويجب أن تكسب بشرف واحترام وروح رياضية عالية.

يذكر أن الزمالك خسر جميع الألقاب هذا الموسم، سواء السوبر المصري أمام الأهلي، أو كأس مصر بالخروج من نصف النهائي أمام بيراميدز بالنسخة الأخيرة، أو الخروج من دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة من دور المجموعات، بالإضافة لخسارته درع الدوري الذي حصده في الموسمين الماضيين على التوالي.