خلال يونيو.. تراجع في هجمات داعش على سوريا

هل انتهى تواجد تنظيم داعش فى سوريا؟ سؤال يعتقد العديد من المراقبين والمحلليين أن إجابته بنعم؛ ولكن الحقيقة غير ذلك تماما فما زال التنظيم الأكثر وحشية ودموية من بين التنظيمات الإرهابية يقوم بتنفيذ عملياته الإرهابية فى محاولة لإعادة التمركز والوجود فى سواء كان على مستوى العالم أم فى سوريا، ونقوم فى هذا التقرير برصد السجل الشهرى للهجمات التى يشنها تنظيم داعش الإرهابى فى وسط سوريا لشهر يونيو ٢٠٢٣.

نفذ داعش ما لا يقل عن ١٠ هجمات مؤكدة فى يونيو ٢٠٢٣، فى محافظات حمص وحماة ودير الزور. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن ١٨ جنديا مواليا لنظام الأسد وأربعة مدنيين وجرح ١٣ جنديا إضافيا. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة جنود خلال الشهر ويفترض أنهم قتلوا أو أسروا من قبل داعش. كما وقعت خمس هجمات عالية الجودة (تعرف الهجمات عالية الجودة بأنها هجمات خلف الخطوط الأمامية، تلك التى تؤدى إلى الاستيلاء على مواقع، أو استهداف ضباط النظام، أو هجمات منسقة على مواقع متعددة، أو نقاط تفتيش مزيفة، أو كمائن على قوافل عسكرية، أو هجمات على نقاط التفتيش التى تقتل ثلاثة جنود على الأقل أو تؤدى إلى أسرى حرب.) خلال شهر يونيه. بشكل عام، انخفض نشاط داعش للشهر الثانى على التوالى فى يونيو، بعد شهرى مارس وأبريل اللذين قتل فيهما ما لا يقل عن ١٨٧ شخصا فى ٧٥ هجوما مؤكدا فى وسط سوريا. ومع ذلك، ازدادت الهجمات عالية الجودة فى يونيو، وشكلت نصف جميع الهجمات المبلغ عنها. عادة ما تمثل الهجمات عالية الجودة ما بين خمس وثلث جميع الهجمات المبلغ عنها. هذه الهجمات الأكثر تعقيدا وعدوانية هى منطقيا أقل شيوعا من حوادث الألغام البسيطة أو الأجهزة المتفجرة المرتجلة (IED) أو الهجمات الصغيرة. وتشير حقيقة أن وسائل الإعلام الموالية للنظام أشارت فى معظمها إلى حوادث واسعة النطاق فى يونيو إلى أن تنظيم «الدولة الإسلامية» شن أيضا هجمات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها.

أفادت وسائل إعلام تنظيم الدولة الإسلامية عن هجومين فى شرق حماة ونشرت صورة لآثار إحداهما، وهى أول جهة رسمية يعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها من وسط سوريا منذ ديسمبر ٢٠٢٢. ولم يتم الإبلاغ عن أى من الهجومين من قبل وسائل الإعلام الموالية للنظام. من المعروف أن توثيق نشاط داعش المؤكد فى وسط سوريا أمر صعب، حيث من المرجح أن توفر صفحات الفيسبوك للمجتمعات المحلية والوحدات الموالية للنظام المصدر الأكثر دقة للمعلومات، حيث تنشر المنافذ الموالية للمعارضة فى الغالب قصصا ملفقة عن الهجمات للدعاية المناهضة للنظام. يمكن أن تساهم المقابلات مع السكان المحليين فى مزيد من التفاصيل، لكن لا يمكن إجراؤها باستمرار بسبب الحملات الداخلية على الأشخاص الذين يناقشون القضايا المتعلقة بداعش. لطالما تم التأكيد على أن البيانات المقدمة شهريا تمثل حدا أدنى وليس سقفا لنشاط داعش. ويشير النقص الواضح فى التقارير فى يونيو، مقترنا بارتفاع نسبة الهجمات عالية الجودة، إلى وقوع أكثر من ١٠ هجمات فى يونيو.

وعلى الرغم من العدد المحدود من الهجمات المبلغ عنها، شهد شهر يونيو عدة اتجاهات مثيرة للاهتمام.

أولا: والأكثر إثارة للقلق، هو استمرار الحوادث داخل الحزام الحضرى فى دير الزور - وليس فى الريف حيث وقعت الهجمات تاريخيا.

ثانيا: عودة إعلام داعش إلى شرق حماة، بعد عدة أشهر من عودة هجمات الأسلحة الصغيرة إلى المحافظة لأول مرة منذ أكثر من عام. وهذا يشير إلى إعادة تركيز موارد داعش ونشاطها فى المنطقة.

أخيرا: وقع أيضا هجومان بعبوات ناسفة عالية الجودة فى مدينة حمص فى يونيو أسفرا عن مقتل أربعة أشخاص وجرح سبعة. ومع ذلك، وكما هو الحال مع هجوم مدينة دمشق فى مايو، لم يتم تضمين الحوادث فى البيانات لأنها وقعت خارج وسط سوريا. ومع ذلك، ينبغى أخذها فى الاعتبار لأغراض تحليلية نظرا لصلات المهاجمين المحتملة بشبكات البادية.

دير الزور والرقة

كان عدد هجمات داعش فى دير الزور فى أبريل غير مسبوق، أكثر من أى وقت مضى منذ بداية الارهاب فى عام ٢٠١٨. حدث انعكاس دراماتيكى فى مايو (٤) ويونيو (٣). فى حين أن معظم الهجمات فى كلا الشهرين كانت عبارة عن ألغام أو عبوات ناسفة - والتى تعتبر عموما أسلوبا أكثر سلبية للهجوم - فقد بدأت هذه الحوادث تحدث بشكل أكثر شيوعا داخل المراكز الحضرية فى دير الزور، بدلا من الصحراء حيث يتمتع داعش بحرية أكبر فى الحركة.

فى ١١ يونيو، تعرضت مجموعة من المقاتلين المحليين الموالين للنظام لكمين نصبه تنظيم «الدولة الإسلامية» بينما كانوا يقودون سيارتهم فى عين علي، وهى ضاحية خارج مدينة الميادين. أصيبت سيارتهم بعبوة ناسفة، وعلى إثرها تعرضوا لهجوم بأسلحة صغيرة. وقتل خمسة رجال، وورد أن المهاجمين أسروا أحدهم. وفى اليوم نفسه، قتل لغم أو عبوة ناسفة جنديا فى مكان ما حول بلدة البوكمال.

فى ١٩ يونيو، أصيبت قافلة تابعة لقوات الدفاع المحلية المدعومة من إيران بعبوة ناسفة أثناء سفرها عبر بلدة بوجيلية، شمال مدينة دير الزور. وضمت القافلة أشخاصا محليين عائدين من التدريب فى مخيمات قوات الدفاع المحلية فى جميع أنحاء سوريا. خلف الهجوم خمسة قتلى وسبعة جرحى. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تفكيك عبوة ناسفة أخرى فى بلدة الشاميتية المجاورة.

حمص

وشهد شهر أبريل نهاية هجوم النظام الذى استمر شهرا لتأمين قرية الكوم الاستراتيجية فى شمال شرق حمص، لكن نشاط تنظيم «الدولة الإسلامية» استمر فى هذه المنطقة. فى مايو، وقعت أربع هجمات على الأقل لداعش فى منطقة السخنة الطيبة، جنوب كوم مباشرة، ووقعت اثنتان على الأقل من الهجمات الثلاث المسجلة فى يونيو فى هذه المنطقة.

فى ٦ يونيو، تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من مقاتلى لواء القدس أثناء قيامهما بدورية أو تمركزهما فى منطقة عيد الفصح وقصر الحريري، شرق الطيبة على الحافة الجنوبية لجبال كوم الشرقية التى يقال إن داعش يسيطر عليها. وفى اليوم نفسه، تعرض أربعة مدنيين كانوا يحصدون القمح حول السخنة لهجوم من قبل مجموعة من المسلحين. قتل الرجال الأربعة ودمرت حصادتهم.

وفى ٢٣ يونيو، أفيد عن مقتل عميد فى مكان ما فى شرق حمص. ليس من الواضح كيف أو أين مات بالضبط. ومع ذلك، ذكرت العديد من التقارير الموالية للنظام أنه قتل "فى كمين"، وهى عبارة لا تستخدم عموما عندما يقتل شخص ما بسبب لغم. وهو أول جنرال يقتل فى التمرد وسط سوريا منذ نوفمبر ٢٠٢١.

حماه

تضاعف نشاط داعش فى يونيو، مع اثنتين من الهجمات الأربع الموثقة صادرة عن وسائل الإعلام الرسمية لداعش. فى ٧ يونيو، قتل لغم أو عبوة ناسفة جنديا وجرح آخر بالقرب من تل سليمة، شمال شرق عقيربات وموقع عدد كبير من هجمات داعش فى وقت سابق من هذا العام. وفى ١٩ يونيو، ادعى تنظيم «الدولة الإسلامية» أنه دمر شاحنة عسكرية تابعة للنظام بعبوة ناسفة شرق عقيبات، ونشر صورة للمركبة المدمرة فى مجلة "نبأ" الأسبوعية. أعلن داعش مسئوليته عن هجوم ثان فى نفس طبعة النبأ، وهو هجوم بلغم أو عبوة ناسفة على شاحنة عسكرية أخرى غرب أثريا فى ٢٢ يونيو.

فى ٢٥ يونيو، اصطدمت سيارة تقل مقاتلين من "لواء الإمام الباقر" المدعومين من إيران بلغم أو عبوة ناسفة أثناء سيرها على طول الطريق السريع بين إثرية-السخنة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. جاء هذا الهجوم بعد محاولة من قبل مسلحى داعش لإقامة نقطة تفتيش مزيفة فى مكان ما على طول نفس الطريق السريع فى ٢٠ مايو.

استشراف المستقبل

إن انخفاض عدد الهجمات الإجمالية الموثقة فى يونيو ليس بالضرورة علامة على ضعف الارهاب. الهجمات نفسها، على الرغم من أنها ليست مذهلة مثل تلك التى وقعت فى عام ٢٠٢٠، إلا أنها مهمة مقارنة بتلك التى وقعت فى السنوات الأخيرة. لم ينشر داعش فقط ادعاءاته الأولى عن هجمات فى وسط سوريا منذ ستة أشهر، بل سلط الضوء على الهجمات فى شرق حماة لأول مرة منذ عامين بالضبط. ويأتى ذلك فى أعقاب عودة هجمات داعش بالأسلحة الصغيرة فى شرق حماة فى فبراير. وتشير هذه التحولات مجتمعة إلى تجدد التركيز على شرق حماة من قبل خلايا تنظيم «الدولة الإسلامية» والقيادة الإقليمية (التى يفترض أنها ستتخذ قرار نشر وسائل الإعلام من هذه الهجمات). يجب أن نتذكر أن هذه المنطقة كانت - وربما لا تزال - مركزا ماليا رئيسيا للمجموعة.

إن الزيادة فى الهجمات بالعبوات الناسفة والأسلحة الصغيرة داخل الحزام الحضرى لدير الزور تثير القلق بنفس القدر. كانت هذه المناطق الحضرية فى غرب دير الزور محمية منذ فترة طويلة من هجمات داعش من خلال وجود أمنى كبير لمختلف الجماعات المسلحة المدعومة من سوريا وروسيا وإيران. يسلط هذا التقرير الضوء لأول مرة على خطر تسلل داعش إلى هذه المناطق من خلال عملية المصالحة الجديدة فى ديسمبر ٢٠٢١. وجاءت أولى هذه الهجمات فى المناطق الحضرية بعد شهر. يبقى أن نرى ما إذا كانت خلايا داعش ستكون قادرة، أو راغبة، فى مواصلة تنفيذ هذه الأنواع من الهجمات فى منطقة تعد طريقا رئيسيا للتهريب والعبور بين الجوانب التى يسيطر عليها النظام وقوات سوريا الديمقراطية فى نهر الفرات.

وأخيرا، شهدت مدينة حمص نفسها هجومين مهمين فى يونيو (لم يتم تسجيلهما فى هذه البيانات لأن المدينة ليست فى البادية). وفى ١٣ يونيو، قتل عميد بعبوة ناسفة فى حى جنوب غرب حمص (منفصل عن العميد الذى قتل بعد ١٠ أيام فى شرق حمص)، وفى ١٨ يونيو أصيبت شاحنة نقل بعبوة ناسفة على الطريق السريع على بعد سبعة أميال شرق حمص، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة. ولم يعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسئوليته عن أى من الهجومين، ومع ذلك يحمل كلاهما بصمات هجمات التنظيم المستمرة بالعبوات الناسفة فى جنوب سوريا. وكما هو الحال مع الهجوم بالعبوات الناسفة الذى شنه تنظيم «الدولة الإسلامية» فى مايو فى وسط دمشق - والذى أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنه - فمن المحتمل جدا أن يكون الهجومان فى حمص قد تم تسهيلهما من قبل المسلحين والإمدادات من وسط سوريا. لطالما سلط هذا التقرير الضوء على نية داعش الواضحة لإعادة دخول حمص عبر الريف الجنوبى حول المحين والقريتين. وكما هو الحال مع جميع جوانب ارهاب داعش، فإن السؤال هو ما إذا كان النظام لديه القدرة على القضاء بسرعة على هذه الخلايا الجديدة المحتملة داخل المدينة.