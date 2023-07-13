ads
الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران القوصية للأقباط الكاثوليك يمنح ريمون اليسوعي درجتي "أغنسطوس "و" إيبودياكون" 

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

منح الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك الدرجتين " اغنسطوس " و " ايبودياكون "  الاخ ريمون عماد زكريا اليسوعي وذلك بكابيلا مطرانية الأقباط الكاثوليك بالقوصية فى القداس الاحتفالي الذي اقيم للمناسبة المباركة صباح اليوم 

عاونه فى الصلاة وطقس السيامة الاب اثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية 

حضر القداس الاب مايكل زميط الرئيس الإقليمى للرهبنه اليسوعيه فى الشرق الادنى والمغرب العربى . الاب نادر ميشيل اليسوعى نائب الرئيس الإقليمى للرهبنة الاب مجدى سيف رئيس دير العائله المقدسه بالقاهرة والاب فوزى نصرى اليسوعى . 
كما حضر الصلاة القمص كيرلس عازر والقمص انطون رزق الله والاب اندراوس عوض  رعاة الاقباط الكاثوليك بالقوصية والزرابي والاخ بيشوى ايليا اليسوعي وعائلة الشماس المرتسم .

أقباط أقباط الكاثوليك