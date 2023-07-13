مطران القوصية للأقباط الكاثوليك يمنح ريمون اليسوعي درجتي "أغنسطوس "و" إيبودياكون" 

منح الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك الدرجتين " اغنسطوس " و " ايبودياكون " الاخ ريمون عماد زكريا اليسوعي وذلك بكابيلا مطرانية الأقباط الكاثوليك بالقوصية فى القداس الاحتفالي الذي اقيم للمناسبة المباركة صباح اليوم

عاونه فى الصلاة وطقس السيامة الاب اثناسيوس عزيز وكيل عام المطرانية

حضر القداس الاب مايكل زميط الرئيس الإقليمى للرهبنه اليسوعيه فى الشرق الادنى والمغرب العربى . الاب نادر ميشيل اليسوعى نائب الرئيس الإقليمى للرهبنة الاب مجدى سيف رئيس دير العائله المقدسه بالقاهرة والاب فوزى نصرى اليسوعى .

كما حضر الصلاة القمص كيرلس عازر والقمص انطون رزق الله والاب اندراوس عوض رعاة الاقباط الكاثوليك بالقوصية والزرابي والاخ بيشوى ايليا اليسوعي وعائلة الشماس المرتسم .