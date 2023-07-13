بسبب الإصابة.. ريال مدريد يعلن عن غياب أحد نجومه

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، اليوم الخميس، عن غياب لاعبه في الجولة التحضيرية، قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بسبب الإصابة.

سيغيب داني سيبايوس صاحب الـ 26 عامًا، عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، مما سيمنعه من المشاركة في جولة الملكي التحضيرية قبل الموسم، فضلا عن إمكانية غيابه عن أول جولتين في الدوري الإسباني.

وكان سيبايوس قد جدد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2027 هذا الصيف، لكنه يواجه معركة صعبة لإثبات نفسه كلاعب أساسي، حيث مدّد ايضًا لاعبا الوسط المخضرمان الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس عقديهما أيضًا.

وخاض ريال مدريد، مرانه الوحيد اليوم الخميس، الذي أجراه صباحا للهروب من موجة الحر الشديدة، وذلك في يوم خفّف فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من حدة التدريبات عقب يومين من إجراء فقرات مزدوجة.

