القمة الـ 126.. كيف يفكر أسوريو قبل مواجهة الأهلي؟

بدء العد التنازلي لانطلاق القمة الـ 126 بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك ، في المباراة المقرر لهاء مساء اليوم الخميس ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر أسوريو، على تشكيل مواجهة الأهلي، وإيقاف مفاتيح القلعة الحمراء، في لقاء اليوم، والذي يأتي أبرزها في لاعبي الجناح، حسين الشحات وبيرسي تاو.

ويتمسك المدرب الكولمبي بطريقته المعتادة في المباريات السابقة بالرسم التكتيكي 3-4-3، ويحرس عرين الزمالك في لقاء اليوم، محمد صبحي، فيما يدرس أسوريو إجراء تعديل على خط الدفاع بالدفع بحسام عبدالمجيد، بجانب حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني.

وفي خط الوسط يتجه أسوريو لإعادة أحمد فتوح للتشكيل الأساسي للفارس الأبيض، على حساب عمرو السيسي بجانب محمد أشرف روقا وسيد عبد الله نيمار وإبراهيما نداي، وفي الخط الأمامي يتجه المدرب الكولمبي للاعتماد على الثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد السيد زيزو، وسيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم، في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارةو في 7 مواجهات أخرى، على الجهة الأهلي حسم الأهلي لقب الدوري الـ 43، بعد الانفراد بصدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة.