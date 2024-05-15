وزير الخارجية: يجب اتخاذ إجراءات ملموسة تدفع إسرائيل للتوقف عن الأعمال العسكرية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مطالب مصر من المجتمع الدولي فيما يخص غزة تتمثل في ضرورة العمل على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تدفع إسرائيل للتوقف عن الأعمال العسكرية ومراعاة الأضرار الإنسانية التي وقعت في القطاع.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية" أن هناك دعاوى نستمع إليها في الكثير من الدول بأهمية وقف إطلاق النار وأهمية الترويج لحل الدولتين، لحل القضية والأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، ونرى ضرورة أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وذلك فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ملموسة لإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وتابع وزير الخارجية "أما عن تنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية، فنرى أنها محاولات لتحويل الأنظار عن القضايا الحالية بتناول قضايا أخرى لها أهميتها؛ ولكن لا بد أن يكون التركيز في هذه المرحلة على وقف إطلاق النار والتعامل مع الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".