القمة 126.. فيفا يرفع الإيقاف عن أليو ديانج واللاعب يشارك أمام الزمالك

تأكد مشاركة المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطاب رسمي صباح اليوم الخميس الي اتحاد الكرة المصري يفيد رفع الإيقاف عن أليو ديانج.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرر في وقت سابق إيقاف أليو ديانج 6 أشهر، بسبب عدم دفع مبلغ 250 الف دولار لوكيل أعماله السابق.

ودفع أليو ديانج الغرامة المستحقة، مساء الثلاثاء الماضي، وكان في انتظار خطاب رسمي من فيفا لرفع الايقاف والسماح له بالمشاركة في المباريات رفقة الأهلي.