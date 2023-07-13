أصحاب المحال المحترقة بعين شمس: خسرنا مئات الآلاف من الجنيهات

استمعت نيابة عين شمس لأقوال أصحاب المحال، المتضريين من قيام عامل بإشعال النار في محالهم بمنطقة عين شمس مما أسفر عن احتراق 4 محال.

وقال أصحاب المحال انهم لم يعرفوا مصدر النيران أو مشعلها فابلغوا الحماية المدنية ورجال الأمن الذين كشفوا تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن الحريق كبدهم خسائر بمئات الآلاف.

كانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وتبين التهام النيران محتويات 4 محال لبيع الدواجن والبقالة والخضراوات وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود شبه جنائية وراء الواقعة وأن عامل خردة وراء اشتعال النيران.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد- وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لإستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحريق.



