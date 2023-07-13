رئيس وزراء إثيوبيا: يجب البدء في عملية انتقالية للسلطة بالسودان

دعا رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد علي، إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان واستمرار الحوار لتحقيق السلام.

وأكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، أن تداعيات النزاع في السودان أثرت على كل دول الجوار.

ولفت إلى أن النزاع في السودان يتسبب في أضرار بالغة، مؤكدا أنه يجب البدء في عملية انتقالية للسلطة في السودان.

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا، أنني أتمنى أن تكون هناك سلطة في السودان تأخذ زمام الأمور وتنهي الأزمة.

وتستضيف مصر اليوم الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.