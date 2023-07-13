ads
الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء إثيوبيا: يجب البدء في عملية انتقالية للسلطة بالسودان

رئيس وزراء إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد علي، إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان واستمرار الحوار لتحقيق السلام.

وأكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، أن تداعيات النزاع في السودان أثرت على كل دول الجوار.

ولفت إلى أن النزاع في السودان يتسبب في أضرار بالغة، مؤكدا أنه يجب البدء في عملية انتقالية للسلطة في السودان.

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا، أنني أتمنى أن تكون هناك سلطة في السودان تأخذ زمام الأمور وتنهي الأزمة.

وتستضيف مصر اليوم الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.

قمة دول جوار السودان الأزمة السودانية - الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد