الجيش الروسي يعلن عن تطورات خطيرة على الجبهة

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، إفشال محاولتي إنزال لتشكيلات مسلحة أوكرانية على ضفة نهر دنيبر صباح اليوم.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية بالخارجية الروسية أوليج أوزيروف، إن العمل يجرى حاليًا للانتقال إلى العملات الوطنية فى التسويات مع دول أفريقيا.

وأضاف أوزيروف -وفقًا لقناة "روسيا اليوم"- أن المصرف المركزى الروسى يعمل مع وزارة المالية الروسية؛ لتنفيذ الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع البلدان الأفريقية.

وتابع: "نحن نعلم أن العمل يجري فعلًا فى هذا المجال، ويقوم به المصرف المركزى الروسى بالتعاون مع وزارة المالية".