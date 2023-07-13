مصرع 3 سيدات بطلقات نارية طائشة في سوهاج

لقيت 3 سيدات مصرعهن نتيجة اصابتهن بطلقات نارية طائشة خلال الاحتفال باحد الافراح في مركز المراغة بسوهاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى أولاد إسماعيل المركزي، بوصول 3 سيدات مصابات بطلقات نارية متفرقة بالجسم، ولقين مصرعهن متأثرات بإصابتهن، وعلى الفور إنتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع "ن ح"، تبلغ من العمر 35 عام، و"ك ع"، تبلغ من العمر 27 عام، و"إ ح"، تبلغ من العمر 17 عام، يقيمون ناحية قرية بنى هلال دائرة المركز، إثر إصابتهن بطلقات نارية طائشة أثناء تواجدهن في تحضيرات حفل زفاف، وتم إيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحادث.