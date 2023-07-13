رئيس البارالمبية يهنئ اللاعب كريم محمود لتأهله لـ"باريس 2024"

وجه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجة البارالمبية المصرية التهنئة للاعب كريم محمود عبد التواب لاعب منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي، لحصده فضية 100م عدو للفئة الطبية T44 ببطولة العالم، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حاليا ، وتأهله لدورة الألعاب الباراليمبية "باريس 2024".

وتعد ميدالية كريم هي الأولى للبعثة المصرية ببطولة العالم ، كما أنه أول لاعب من منتخب العاب القوى يتأهل لباراليمبياد باريس.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم السبت الماضي، وبدأت أولى مشاركات مصر بها أمس، وتستمر البطولة حتى 17 يوليو الجاري، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الاولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية.

وعن منافسات مصر في البطولة اليوم يلعب عبد الرحمن يوسف شبيب نهائي الوثب الطويل للفئة الطبية T46/47، كما يخوض عبد العزيز هاشم تصفيات الـ 400 م للفئة الطبية T46/47.

ويشارك منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي في البطولة ببعثة مكونة من 5 لاعبين هم : إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، جمعه محمد عبد الحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص ، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100متر عدو، عبد الرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل ، عبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100متر عدو و 400متر عدو.

ويغيب عن البطولة اللاعب محمد كمال الذي اصيب قبل السفر للبطولة مباشرة.

ويرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من : احمد خيري ، ياسر فتحي ، اسامه فؤاد ، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية.