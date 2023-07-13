تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس 13 يوليو 2023

القاهرة.. تستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

القاهرة.. يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

القاهرة.. يحتضن استاد القاهرة الدولي لقاء القمة المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمؤجل من الأسبوع 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

القاهرة.. يفتتح وزير التنمية المحلية هشام آمنة ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، معرض الحرف اليدوية الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية".

الإسكندرية.. يطلق مركز جمال عبد الناصر الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مبادرة "يجعله عامر"، لتأهيل المقبلين على الزواج.