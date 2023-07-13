كيف تتعامل مع أول موجة صيف حارة في 2023؟.. 6 أعراض للإجهاد الحراري أبرزها «الإغماء والقيء واضطراب الوعي».. و«الصحة» توضح طرق الوقاية والعلاج

يتعرض كوكب الأرض إلى تغيرات مناخية شديدة التقلب، بين البرد الشديد والحر الشديد، مما يتسبب في إصابة الإنسان بتقلبات صحية ونفسية مرتبطة بتلك التغيرات، ويتوقع باحثون وعلماء أمريكيون أن عام 2024 قد يكون أكثر الأعوام سخونة في العالم.

ويخشى العلماء أن العالم سيشهد ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، كما سيؤثر ارتفاع الطقس العالمي، إلى الجفاف في أستراليا، والمزيد من الأمطار في جنوب الولايات المتحدة، وإضعاف الرياح الموسمية في الهند.

أول موجة صيف في مصر

وتشهد مصر موجة شديدة الحرارة، اعتبارًا من اليوم الخميس 13 يوليو 2023 وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، وتعتبر تلك الموجة الأولى في صيف 2023.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تتراوح مابين 37 إلى 38 درجة مئوية في القاهرة وما بين 33 إلى 34 درجة مئوية على شواطئ البحر المتوسط، بينما تصل إلى 39 و40 درجة مئوية في سواحل البحر الأحمر، وترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 44 درجة مئوية.

ويأتي سبب ارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام إلى تعمق منخفض الهند الموسمي على مصر، وامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

ويصاحب منخفض الهند الموسمي رياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الإجهاد الحراري

من المعروف أن التعرض إلى درجات الحرارة المرتفعة خاصةً في فترات العمل لمدة طويلة يؤدي إلى تراجع انتاجية الأفراد وتعرضهم للإصابة بضربات الشمس التي قد تؤدي إلى المرض والوفاة.

وتأتي أكثر الفئات تعرضًا للإجهاد الحراري هم كبار السن، والمرضى بأمراض مزمنة، والأطفال دون سن الرابعة، والأطفال حديثي الولادة، والأشخاص التي تقوم بمجهود بدني قاس، والأشخاص التي تمارس رياضة عنيفة، والأشخاص التي تقوم بأعمال شاقة خارج المنزل وتحت درجات حرارة مرتفعة.

أعراض الإجهاد الحراري



وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية 6 أعراض للإجهاد الحراري، حيث غالبا ما يصيب الأشخاص المعرضين للشمس أو الحرارة لفترة طويلة وتشمل الأعراض:

1- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة

2- فقدان سوائل الجسم

3- اضطراب الوعي

4- الإغماء

5- القيء

6- المغص

نصائح طبية

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدة نصائح إلى المواطنين لمواجهة التقلبات الجوية في الطقس خلال هذه الفترة خاصةً خارج المنزل، حيث يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وقد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك ينصح بعدم التواجد خارج المنزل لفترة طويلة.

كما وجهت وزارة الصحة تنويهًا حول كيفية التعامل مع الأعراض المرضية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة مثل الصداع والآلام العضلية، باستخدام مسكنات الباراسيتامول والابتعاد عن المسكنات التي تحتوي على الأسبرين والايبوبروفين (بعد استشارة الطبيب).

إضافةً إلى الحرص على شرب سوائل باستمرار والتزام الراحة، وأنه في حالة زيادة حدة الأعراض يجب التوجه إلى أقرب منشأة طبية لتلقي العلاج المناسب وعدم استعمال المضادات الحيوية بجميع أنواعها.

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك عدة طرق لعلاج الإجهاد الحراري هي:

1- خفض درجة حرارة الجسم وتبريده أو تعريضه للهواء البارد أو استخدام كمادات الثلج

2- تبريد داخلي للجسم عن طريق غسل المعدة والأمعاء بالماء البارد من خلال المستقيم (إجراء طبي)

3- الحالات الشديدة قد تحتاج الحجز بقسم الطوارئ بالمستشفيات واستعمال المحاليل الوريدية واخذ خافض الحرارة عن طريق الوريد.

كما أن هناك طرق للوقاية من الإصابة بالاجهاد الحراري تتمثل في:

1- شرب كم وافر من الماء حتى لو لم يكن الفرد في حالة عطش

2- تجنب الخروج في أشعة الشمس المباشرة وخاصة في فترة الظهيرة.

3- ارتداء النظارات الشمسية.

4- استخدام المظلات وقبعات الرأس للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

5- ترطيب الجسم وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة تسمح بالتهوية الجيدة للجسم

6- التواجد فى أماكن ذات تهوية جيدة والحرص على بقاء الأماكن باردة قدر المستطاع باستخدام الستائر والمراوح والمكيفات إن وجدت.

7- الإقلال من الشاي والقهوة والمنبهات الساخنة، وشرب الكثير من السوائل الباردة والعصائر الطبيعية.

8- عدم التواجد داخل السيارات، فليس من الآمن ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة تحت أشعة الشمس في ارتفاع درجات الحرارة حتى لو كانت السيارة في الظل والنوافذ مفتوحة.

