بيلاروس تعلن تدريب قواتها الخاصة بالشراكة مع مقاتلي "فاجنر"

قال نائب وزير الداخلية البيلاروسي، نيكولاي كاربينكوف، يوم الأربعاء، إن قوات بلاده الخاصة ستجري تدريبات مشتركة مع مقاتلي "فاجنر" في بيلاروس للاستفادة من "خبراتهم الثمينة"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح كاربينكوف، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات البيلاروسية الداخلية، في حديث لوكالة "سبوتنيك الروسية": "نتفاوض مع ممثلي فاجنر الذين سيتشاركون مع قواتنا التدريب القتالي، ويزودونهم بخبراتهم القتالية التي لا تقدر بثمن، حيث سيدربون مجموعات الاستجابة السريعة "SOBR" التابعة للشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب الخاصة "ألماز" Almaz".