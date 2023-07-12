إلزام حسن شاكوش بدفع ٢٠ ألف جنيه لزوجته ريم طارق

ألزمت محكمة الأسرة بأكتوبر، اليوم، حسن شاكوش بدفع ٢٠ الف جنية نفقه لزوجته ريم طارق.

كانت النيابة العامة اصدرت قرارا لصالح ريم طارق زوجة حسن شاكوش وذلك بحصول الأولى على تمكين لمسكن الزوجية وهو عبارة عن فيلا بكمبوند بأكتوبر.

كما استدعت فى وقت سابق ريم طارق زوجة حسن شاكوش لسؤالها حول البلاغ المقدم منه يتهمها فيه بنشر اخبار كاذبة عن سرقتها وطردها من المنزل.

وطالب دفاع زوجة حسن شاكوش باستدعاء المأذون الذي حرر قسيمة الزواج لسؤاله حول التزوير فى الأوراق الرسمية وتحرير الحالة الإجتماعية على ريم آنسة وبكر رشيد وذلك على غير الحقيقة.

كما اتهم حسن شاكوش والمأذون بالتزوير فى الأوراق الرسمية، كما من المقرر استدعاء شاكوش لسؤاله حول البلاغ المقدم منه ضد ريم.