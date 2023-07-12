" باستخدام السلاح " حبس ٥ أفراد لإتهامهم بالتعدي على صاحب شركة وسرقته

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل و٤ أخرين، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجية لهم تهمة السطو على صاحب شركة سياحة بالطريق العام وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

كما أمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية للمجني علية بعد تعرضه للضرب علي يد المتهمين، تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب شركة سياحة مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، يفيد بأنه عقب خروجه من أحد البنوك بحوزته حقيبة أموال بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه فؤجى بقيام مجهولين باستيقافه تحت تهديد السلاح وسرقة الحقيبة والتعدي عليه بالضرب خلال محاولات رفضه إعطائهم الحقيبة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين صحتها، جرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة تم استهداف الجناة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع السرقة.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.