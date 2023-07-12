غدا.. بداية الموجة الحارة والقاهرة تسجل 36 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغرى 29،وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 35 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 29 درجة .