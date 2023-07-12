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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنقل «البوابة نيوز» البث المباشر للعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية بالعباسية، بعد غياب أكثر من أسبوعين؛ وهو أول اجتماع يعقده  في العام الجاري.

وتأتي عظة اليوم بعد غياب طويل لقداسته بسبب أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، ويشارك في العظة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، بحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

ومن المقرر، أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

والجدير بالذكر أن البابا تواضروس تعرض منذ أكثر من شهر إلى أزمة صحية بسبب التهاب العصب السابع ونصحه الأطباء بأخذ قسط من الراحة والبعد عن الضغوطات.
 

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