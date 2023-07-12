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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30846 طن تشمل :  412 طن حديد تسليح و 1948 طن رمل و 3300 طن يوريا و 9340 طن أسمنت معبأ و 15846 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40122 طن تشمل : 697 طن خشب زان و 2700 طن أرز معبأ و 7899 طن خردة و 376 طن فول صويا و 5382 طن ابلاكاش و 1323 طن عدس و 4205 طن ذرة و 9201 طن فول و 627 طن كسب عباد و 712 طن صودا معبأ و 7000 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 717 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5100 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164180 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 221886 طنًا .

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3968 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا و امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5603 شاحنة .


 

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