رئيس أساقفة ابرشية الموصل يستقبل السفير الفرنسي بالعراق

استقبل مار بندكتوس يونان حنو رئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك ظهر اليوم الاربعاء في دار المطرانية - بغديدا- قره قوش، إريك شوفالييه السفير الفرنسي في العراق وجان كرستوف القنصل الفرنسي العام في الموصل.

في البداية قدم الشكر للحكومة الفرنسية وللمنظمات الكنسية و لمجلس اساقفة فرنسا على دعمهم للعراق وحصوصًا إعادة إعمار البيوت والكنائس في سهل نينوى والموصل ورعايتهم للعملية التعليمية في المنطقة وخصوصًا المراكز الفرنسية العلمية في محافظة نينوى وجامعاتها ومدارسها، كما تحدث الجانبان حول اوضاع المسيحيين وتحدياتهم ومستقبل وجودهم…

وبعد اللقاء تقاسم مع الوفد الزائر مأدبة غداء أقيمت على شرفهم، وبعد الغداء

توجه معهما لزيارة كنيسة الطاهرة الكبرى التي كانت عصابات داعش الارهابية دمرتها واحرقتها ولكن بجهود الخيرين والاصدقاء الفرنسيين تم إعادة اعمارها وباركها قداسة البابا مار فرنسيس بابا روما اثناء زيارته للعراق لتكون علامة السلام والمحبة في المنطقة.

حضر اللقاء الاب روني موميكا امين سر المطرانية والسكرتير الخاص لرئيس اساقفة ابرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك..

ودع الوفد الزائر بالمحبة والحفاة التي استقبلهم بها..