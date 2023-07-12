70 فنانا يجتمعون في ملتقى عيون الدولي الثالث بالأوبرا

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين السابق، معرض ملتقى عيون الدولى الثالث للفنون التشكيلية بعنوان "ملامح" اعداد وتنسيق الفنان مصطفى السكري، وذلك في السابعة من مساء الإثنين المقبل، الموافق 17 يوليو الجاري، بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا، ويستمر حتى السبت ٢٢ يوليو الجاري.

ويضم المعرض 70 عملا فنيا متنوعا في مجالات التصوير الزيتي، والأكريليك، والرصاص، والنحت، والأشغال الفنية، والفحم، والتعتيق والديكوباج لـ 50 فنانا مصريا و20 فنانا عربيا وأجنبيا منهم مشاركات عن بعد من دول عمان، والسعودية، والكويت، وتونس، والمغرب، وروسيا، وبنما، حيث يرصد ملامح الحياة اليومية "الاجتماعية، والروحانية، والدينية، والشخصية"، بمختلف الأساليب والاتجاهات الفنية "السريالية، والتعبيرية، والتأثيرية، والواقعية، والرومانسية، والكلاسيكية".

ويهدف الملتقي إلى القاء الضوء على المواهب الفنية الشابة، كما يستضيف نخبة من الفنانين التشكيليين المحترفين للمساهمه فى تبادل الخبرات.