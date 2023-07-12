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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غرفة الإفاقة السبب.. إصابة ممرضتين فى مشاجرة مع أسرة مريضة بمستشفى شبرا العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيبت ممرضتان بجروح وكدمات فى مشاجرة مع أسرة مريضة كانت فى حالة ولادة بمستشفى شبرا العام، وتمكنت أجهزة الامن بالقاهرة من السيطرة على الوضع وضبط المتهمين.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى شبرا العام مفاده نشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (ممرضتين) وطرف ثان أسرة مريضة (3 أشخاص بينهم شاب ) بسبب رغبة الطرف الثانى فى زيارة قريبتهم بعد وضعها مولودا . 

ودلت التحريات أن الممرضتين منعتا أسرة المريضة من دخول غرفة الإفاقة فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب مما تسبب فى إصابة الممرضتين بجروح وكدمات بالوجه.

وتم التحفظ على الطرفين ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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