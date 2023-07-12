محافظ قنا يعتمد قرار تخصيص أرض لإنشاء مقر لإدارة أبوتشت التعليمية

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قرار تخصيص 900 م2 لإنشاء مبني الإدارة التعليمية بأبو تشت بجوار المجمع الشرطي، وذلك في إطار مجهودات الدولة للإرتقاء بمنظومة التعليم ، وتوفير سبل الراحة لجميع أطراف المنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود حمدان مدير عام المديرية المالية وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبو تشت وعفت وزيري مدير عام إدارة ابو تشت التعليمية .



وقال الداودى، إن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة لتوفيرالأرض اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية .