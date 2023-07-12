كواليس تصوير مسلسل بطن الحوت في محافظة دمياط.. صور

حالة من السعادة انتابت أهالي محافظة دمياط ، بعد أن قام طاقم عمل مسلسل بطن الحوت المقرر طرحه قريبا بتصوير عدة مشاهد من المسلسل في مدينة عزبة البرج ومصيف رأس البر في محافظة دمياط.

يذكر أن بطن الحوت يأتي ضمن عدة مسلسلات تم تصويرها في محافظة دمياط كان أبرزها مسلسل تحت الوصاية الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي بطولة الفنانة منى زكى.

مسلسل بطن الحوت بطولة الفنان باسم سمرة، والفنانة بسمة والفنان محمد فراج والفنان الشاب حسن أبو الروس.

ونشر باسم سمرة صورة من كواليس تصوير مسلسل بطن الحوت المقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الفيسبوك وأرفقها بتعليق: أولها صبر آخرها جبر.

وضم مسلسل بطن الحوت مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبد الرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرون، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وتجري أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ويتناول عدة قضايا بشكل جديد، إلى جانب تسليط الضوء على تجارة المخدرات، ويظهر محمد فراج بشخصية رجل يعمل في صناعة الفخار، يضطر للتعاون مع الجماعات السلفية، وظهر الفنان محمد فراج بنفس لوك شخصيته في مسلسل لعبة نيوتن، رمضان 2021، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وتصدرت مشاهده تريند مواقع التواصل الاجتماعي .

وأصبحت محافظة دمياط تصوير المسلسلات التليفزيونية حيث تداول أهالي محافظة دمياط صور من كواليس تصوير مسلسل بطن الحوت اليوم في مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط

النجوم تامر حبيب و النجمة بسمه وباسم سمره في ضيافه ترسانة السمسبكاني بمدينة عزبة البرج أثناء تصوير مسلسل بطن الحوت.

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