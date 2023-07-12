"الهجرة النبوية الشريفة أحداثها ومعجزاتها" في محاضرات بثقافة القليوبية

نظم قصر ثقافة كفر شكر التابع لفرع ثقافة القليوبية محاضرة عن "الهجرة النبوية الشريفة"، تحدث بها الشيخ محمود صبري عبدالنبي إمام وخطيب بالأوقاف عن ما لاقاه النبي صل الله عليه وسلم وأتباعه من المسلمين من كل أنواع التضييق عليهم في دعوتهم لدين الله، وما أصابهم من صنوف التعذيب، حتى أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة إلى يثرب، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي.

جاءت المحاضرة ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، والذى شمل كذلك عدداً من المحاضرات والفعاليات احتفالاً بذكرى الهجرة النبوية الشريفة وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

كما أعدت مكتبة طحانوب محاضرة التابع للفرع عن "الهجرة النبوية الشريفة أحداثها ومعجزاتها" أوضح الشيخ فارس خالد حماد خلالها الأسباب التي أدت إلى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى يثرب، ومن أبرزها إضطهاد مشركي مكة للنبي صل الله عليه وسلم ومن أمن معه.

كما عقد قصر ثقافة بهتيم محاضرة للأطفال حول "الهجرة النبوية الشريفة"، تحدث خلالها الشيخ سعيد محروس إمام وخطيب بالأوقاف معلومات عن الهجرة النبوية الشريفة.

وعلى جانب آخر أعد قصر ثقافة بنها محاضرة عن "استخدامات برنامج word " ألقتها سارة محمد كمال، إضافة لإقامة ورشة رسم حر بقسم الفنون التشكيلية، بينما واصل بيت ثقافة أبوزعبل وبيت ثقافة طوخ ومكتبة كفر طحلة، فعاليات النشاط الصيفي للأطفال بإقامة ورش رسم حر.

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