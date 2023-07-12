تفاصيل قيادة مدربة غطس للسائحين للغوص ليلًا في أعماق البحر الأحمر.. بالفيديو

كشفت الكابتن كاتي ظريف، مدربة الغطس، تفاصيل قيامها بغطسات ليلية في أعماق البحر الأحمر مع السائحين، قائلة: "إن الغوص في الأعماق ليلًا له متعة أخري، ولكنه يحتاج إلى الوصول لمستوي معين في الكورسات، من أجل القدرة على الغطس الليلي".

وقالت "كاتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنها تحب الغطس ليلًا أكثر من الغطس بالنهار، موضحة أن هناك العديد من أنواع الأسماك التي لا نراها إلا خلال الغطس ليلا، كما أن المنظر يكون شكله مختلف مع أضواء الكشافات.

وتابعت، أن هناك رخويات معينة لا تظهر إلا ليلا من خلال ضوء القمر أو الكشاف، وكل ذلك يعتبر شيء جميل جدًا، موضحة أن الغطس ليلا لا يوجد به أي رعب، بل هو متعة، قائلًا: "الفترة الحالية أوقات بنطفي الكشافات كمان بالليل".

وأردفت: "الغطس ليلًا مش محتاج قلب جامد ولا حاجه، ولكن يحتاج للوصول لمستوى معين في الكورسات لأنه لا يمكن لأي شخص الغطس ليلًا"، موضحة، أن هناك عدة مستويات للغطس، ولكن عند المستوى الثاني يمكن الغطس ليلًا، قائلة: "أول كورس يكون لمدة 3 أيام والمستوى الثاني يكون في حدود من يومين إلى 3 أيام".

وأوضحت: "آخر مستوى للغطس ليلًا لي يكون 40 متر، وفي حالة الرغبة في الغوص لأكثر من 40 متر من المفترض أن أحصل على كورسات أخرى تقنية".