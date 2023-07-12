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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين نقل أعلي الطريق الأوسطي بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر تصادم سيارتين نقل بالكيلو 100 أعلي الطريق الأوسطي أعلي كوبري المشاه تحت كوبري السوق القديم اتجاه الواحات البحرية بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود جثة ومصابين بالكيلو 100 أعلي الطريق الأوسطي أعلي كوبري المشاه تحت كوبري السوق القديم اتجاه الواحات البحرية بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تصادم سيارتين نقل، ونتج عن الحادث وفاة "أحمد و" 27 سنة، وإصابة كلا "إسلا م"، "محمد ا" 25 سنة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الواحات البحرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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